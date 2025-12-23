Бостън Селтикс победи Индиана след като навакса 20 точки изоставане

Бостън Селтикс навакса изоставане от 20 точки, за да победи Индиана Пейсърс със 103:95 в домакински мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

"Келтите“ изоставаха с 49:69 в началото на третата четвърт, но спечелиха последните две части и си осигуриха 18-и успех от началото на сезона. Индиана помогна за това, изпускайки 19 от 20-те си стрелби през второто полувреме, докато Бостън се възползва от това с 14 точки от Джейлън Браун в последната част и обща резултатност от 29:13 в нея.

Браун отбеляза общо 31 точки, към които добави и 9 борби, а Дерик Уайт направи пореден добър мач и продължи серията си от такива срещи с 19 точки. Пейтън Причард и Анфърни Саймънс се отчетоха с по 11 пункта.

За Пейсърс Паскал Сиакам бе най-резултатен с 25 точки, Андрю Нембхард прибави 20 точки и 7 асистенции, а Бенедикт Мадърин отбеляза 16 точки и 9 борби.