Ботев и Николай Минков се разделиха по взаимно съгласие

Ботев Пловдив и Николай Минков се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.



Клубът изказва своята благодарност към защитника за професионализма, себераздаването и сърцатата игра с „жълто-черната“ фланелка.



Николай Минков изигра общо 169 мача с екипа на Ботев Пловдив, спечели Купата на България и взе участие в осем европейски срещи за „канарчетата“.



"Пожелаваме на Николай Минков много здраве, успехи и късмет в бъдещото му професионално развитие!", написаха от Ботев.