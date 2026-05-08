Ботев Пловдив привлече млад нападател преди гостуването на Черно море

Ръководството на Ботев Пловдив осъществи нов входящ трансфер дни преди следващия мач от първенството, привличайки нападателя Ифена Доргу.

19-годишният футболист, роден в Копенхаген, е подписал дългосрочен договор с "жълто-черните“, след като премина успешно пробен период в клуба. Доргу е оставил добри впечатления с изявите си и е получил одобрението на треньорския щаб.

За последно младият нападател е носил екипа на датския Кьоге, а в развитието си е преминал и през младежката формация на Дженоа.

От пловдивския клуб уточниха, че всички необходими документи по картотекирането на играча са уредени, което означава, че той ще бъде на разположение за предстоящото гостуване на Черно море.

Двубоят е от 33-ия кръг на Първа лига и ще се играе в събота, като новото попълнение може да запише официален дебют още в тази среща.