Ботев Пловдив привлече нигерийското крило Самуел Калу

В кариерата си офанзивният футболист е играл за Уотфорд, Бордо, Гент, Тренчин и Лозана.

Самуел Калу
Снимка: Ботев Пловдив
Слушай новината

Самуел Калу е попълнение №17 в лятната селекция на Ботев Пловдив, съобщиха от клуба. Офанзивният играч парафира дългосрочен контракт с „канарчетата“.

28-годишният футболист впечатлява със своята визитка. В кариерата си Калу е носил екипите на Уотфорд, Бордо, Гент, Тренчин и Лозана.

Фланговият играч има мачове във Висшата лига и Лига 1, както и в Шампионска лига и Лига Европа.

До момента Самуел Калу е записал 17 срещи за националния отбор на Нигерия, в които е реализирал едно попадение.

