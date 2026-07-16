Ботев се раздели с Енок Куатенг

Ботев прекрати по взаимно съгласие договора на защитника Енок Куатенг, съобщиха от пловдивския клуб.

Крайният бранител се присъедини към „жълто-черните“ през лятото на 2025 година и за един сезон изигра общо 24 мача, в които отбеляза четири гола.

От клуба уточниха, че решението за раздялата с футболиста е било взето още преди последния шампионатен двубой от изминалия сезон.