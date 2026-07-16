Ботев се раздели с Енок Куатенг

Договорът на френския защитник с "жълто-черните“ беше прекратен по взаимно съгласие
Ботев прекрати по взаимно съгласие договора на защитника Енок Куатенг, съобщиха от пловдивския клуб.
Крайният бранител се присъедини към „жълто-черните“ през лятото на 2025 година и за един сезон изигра общо 24 мача, в които отбеляза четири гола.
От клуба уточниха, че решението за раздялата с футболиста е било взето още преди последния шампионатен двубой от изминалия сезон.
"ПФК Ботев Пловдив благодари на Енок Куатенг за изявите му с „жълто-черния“ екип и му пожелава успехи в бъдещите професионални начинания“, написаха от клуба.