Дунав (Русе) привлече сръбски полузащитник

Дунав (Русе) подписа договор с 27-годишния сръбски полузащитник Владан Видакович, съобщиха от футболния клуб. Той идва в Русе с опит от първенствата на Сърбия, Словения, Швейцария, Грузия и Румъния.

Високият 193 сантиметра Видакович е преминал през школата на Войводина (Нови Сад). Бил е част от юношеските и младежките национални гарнитури на Сърбия. Сред тимовете, в които е играл са до момента, са местните Спартак Суботица и Нови Пазар, както и Марибор в Словения, Динамо Батуми в Грузия, швейцарския Ивердон-Спорт и румънския Политехника Яш.

От щаба на "драконите" не изключиха възможността сърбинът да е част от групата за предстоящия първи мач на Дунав при завръщането му в елита на българския футбол - гостуването на Левски в София на 17 юли, петък, от 21:15 часа.

Старши треньорът на Дунав (Русе) Емануел Луканов заяви за БТА, че отборът заминава с увереност за гостуването в столицата, въпреки че двама от новопривлечените състезатели няма да могат да играят заради документални проблеми. Това са 20-годишният флангови футболист Чарлс Апия и американският офанзивен футболист Джордан Сейнт-Луис.

Останалите, сред които са бранителят от Кипър Кириакос Антониу, защитникът Станислав Йовков, испанският нападател Алекс Валиньо, португалският централен защитник Андре Алвеш, 23-годишният вратар Пламен Пепеляшев, фланговият футболист Илкер Будинов, бившият халф на Берое Стара Загора Стефан Гаврилов, колумбийският бранител Хосе Кабаркас, както и над 10 футболисти от състава, с който Дунав си спечели промоция за Първа лига, ще са на разположение на Луканов.