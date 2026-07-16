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Христо Стоичков за финала на Мондиал 2026: Дуел между двама капитани и лидери

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Спорт
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Една от легендите на родния футбол коментира предстоящия мач за златото.

Христо Стоичков
Снимка: БТА
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Легендата на българския футбол и испанския Барселона Христо Стоичков коментира в социалните мрежи предстоящия финал на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина.

"Дуел между двама капитани, носители на Златната топка, лидери на своите национални отбори", написа Стоичков в профила си в "Инстаграм".

"Големият финал предстои на 19 юли. Кой според вас ще бъде следващият световен шампион. Голяма прегръдка за всички", добави 60-годишният бивш български национал към публикацията със снимки, включваща снимки на Лионел Меси с екипите на Аржентина и Барселона, както и на Родри от представителния тим на Испания и Манчестър Сити.

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#Национален отбор на Аржентина по футбол #Национален отбор на Испания по футбол #Мондиал 2026 #христо стоичков

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