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Ботев Враца обърна Септември София за първи успех като гост през сезона

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
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Врачани поведоха в резултата, допуснаха обрат, но в крайна сметка стигнаха до трите точки.

Ботев Враца
Снимка: Startphoto.bg
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Ботев Враца победи Септември София с 3:2 в мач от 8-ия кръг на Първа лига. Врачани поведоха в резултата, допуснаха обрат, но в крайна сметка стигнаха до трите точки.

Първият точен удар на Националния стадион "Васил Левски" дойде след 82 секунди игра. Любомир Василев изби шут извън наказателното поле на Францети Ерар.

Гостите застрашиха вратата на опонента за първи път в 7-ата минута. Владимир Иванов парира удар по земя на Владислав Найденов.

В хода на първото полувреме врачани продължиха да атакуват и заслужено откриха резултата в 41-ата минута. Мартин Смоленски се бе най-съобразителен в пеналтерията и с изстрел по земя прати топката между краката на Владимир Иванов.

След почивката домакините възобновиха равенството. Педро Игор засече подаване по земя в наказателното поле на Кубрат Йонашчъ.

Само 141 секунди по-късно столичани отново пратиха топката в противниковата врата, но гол на Францети Ерар бе отменен заради нарушение на футболиста срещу Касим Хаджи.

Възпитаниците на Шимао Фрейташ все пак стигнаха до обрат в 73-ата минута. Галин Иванов бе изведен сам срещу вратаря и се разписа с плътен шут в близкия ъгъл.

Играчите на Тодор Симов върнаха преднината си с два гола за три минути. Филип Гигов засече във въздуха прострелно подаване във вратарското поле на Даниел Генов. В предпоследната минута на редовното време Филип Гигов атаката до голяма степен се повтори, като този път Филип Гигов засече пас от десния фланг. Владимир Иванов изби удара му, но топката се върна в краката на нападателя, който оформи крайния резултат при добавката.

Ботев Враца се изкачи до 9-ото място в класирането с актив от 7 точки. Септември София остава на 6-ата позиция в подреждането с 8 пункта.

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#Септември София #Ботев Враца

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