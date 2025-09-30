Ботев Враца привлече бивш капитан на ЦСКА

От Ботев (Враца) продължават със селекцията, като привлякоха бившия капитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски. Централният защитник ще играе с фланелката с №5 при врачани. Неговият трансфер става факт само ден, след като Ботев обяви привличането и на бивш капитан на Левски - Иван Горанов.

30-годишният Чорбаджийски е юноша на ЦСКА и дебютира за първия тим на "червените" през 2013 при загубата от Локомотив (София) с 1:2. Той играе в продължение на седем години при "армейците", където печели Купата на България през 2016, след което защитава цветовете последователно на румънския ФКСБ, полските Стал Мелец и Видзев Лодз, както и унгарския Диошдьор. В последно време по-големият от братята Чорбаджийски тренира със столичния Септември, но не му бе предложен договор, тъй като треньорът Стамен Белчев има достатъчно играчи на неговата позиция.

Божидар Чорбаджийски има 11 мача за националния тим на България. Брат му Георги е футболист на ЦСКА в момента.