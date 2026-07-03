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Ботев (Враца) завърши наравно с вицешампиона на Израел

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Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
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Контролата се игра в Правец.

Ботев Враца
Снимка: Startphoto.bg
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Отборът на Ботев (Враца) завърши наравно 2:2 с вицешампиона на Израел Бейтар (Йерусалим) в третата си лятна контрола, която се игра в Правец.

Израелският тим поведе в 7-ата минута, когато се разписа Тимоти Моци, но в 14-ата Мартин Петков изравни резултата с хубав удар от движение.

В 27-ата минута Касим Хаджи бе фаулиран в наказателното поле на Бейтар и Мартин Петков вкара втория си гол от дузпа. Малко преди почивката обаче Анса от състава на Бейтар изравни резултата.

През втората част головите положения бяха по-малко и мачът завърши без повече попадения.

Състав на Ботев (Враца): Марин Орлинов, Иван Горанов, Милен Стоев, Лазар Боянов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Илия Юруков (64 - Сейни Санянг), Мартин Смоленски (64 - Абдула Кичуков), Хосе Гайегос (80 - Николай Стефанов), Касим Хаджи (71 - Самуил Мечев), Мартин Петков.

#Бейтар Йерусалим #ПФК Ботев Враца

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