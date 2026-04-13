Брадли Баркола се завръща в състава на ПСЖ за реванша с Ливърпул

Нападателят на Пари Сен Жермен Брадли Баркола е включен в състава за мача-реванш от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Ливърпул, съобщи клубът от Лига 1.

Френският национал отсъстваше от игра един месец, след като получи разтежение на връзките на глезена по време на реванша от осминафиналите на Шампионската лига срещу Челси.

Баркола пропусна последните три мача на ПСЖ във всички турнири, както и приятелските срещи на Франция в САЩ срещу Бразилия и Колумбия.

Ревашът е на 14 април на "Анфийлд". Фабиан Руис отново няма да бъде на разположение на Луис Енрике. Испанският халф не е участвал в мач за парижани от загубата срещу Спортинг на 20 януари (2:1), в групата не е и младият Куентен Нджанту.

Останалата част от състава остава непроменена от първия мач, който шампионите спечелиха с 2:0 на 8 април на „Парк де Пренс“. Завърнал се от контузия, получена в двубоя с Ница на 21 март (0:4), Сени Маюлу е включен в състава, както и носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле.