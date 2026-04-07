Бразилия бетонира Карло Анчелоти начело на тима с дългосрочен договор

Карло Анчелоти ще продължи да води националния отбор на Бразилия до 2030 година, съобщава ESPN Brazil.

Бразилската футболна конфедерация е удължила договора на 66-годишния специалист, чийто предишен контракт беше до края на Световното първенство. Според информацията новото споразумение гарантира на Анчелоти годишна заплата от 10 милиона евро, което го прави най-високоплатения треньор на национален тим.

Италианецът пое "селесао“ на 26 май 2025 година, като до момента има 10 мача начело на отбора. Под негово ръководство Бразилия е записала пет победи, две равенства и три загуби.





