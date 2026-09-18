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Брифинг след Съвета по сигурността към МС
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10:24, 18.09.2026
Чете се за: 00:05 мин.
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Бифинг след заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет.
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#Съвет по сигурността към МС
#Министерски съвет
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