Британски пътешественик се завръща у дома след 28-годишно околосветско пътешествие

Британски пътешественик, обикалял света пеша в продължение на почти три десетилетия, изминавайки 50 000 километра, завършва прехода си днес пред дома, в който е израснал, съобщава Ройтерс. Карл Бушби си пробива път през джунглите на Централна Америка, прекосява ледовете между Аляска и Русия, а миналия месец преплува Ламанша, което беше последният етап от пътуването, осъществено изцяло със собствени сили.

Тази сутрин стотици ликуващи поддръжници посрещнаха 57-годишния мъж на площада в родния му град Хъл.

„След 28 години човек просто не може да иска повече от това“, обърна се той към очакващите го хора, след което продължи по пътя си, бутайки количка с малкото си вещи, върху която бе натоварена резервна гума, каквато вече никога няма да му потрябва, отбелязва Ройтерс. „Предполагам, че ще се виждаме“, добави той и се отправи към семейния дом, където го очакваха майка му, 36-годишният му син и 12-годишната му внучка.

Когато е на малко повече от 20 години, Бушби служи в Парашутния полк на британската армия. След разпадането на брака си той начертава линия върху карта на света и потегля на път, вдъхновен от баща си, който си задавал въпроса дали е възможно да се стигне пеша от Лондон до Ню Йорк.

Носейки палатка, няколкостотин долара и евтин фотоапарат, авантюристът потегля от Чили и се насочва на север през Южна и Северна Америка, преминава от Аляска към Русия, Монголия и Китай, а след това се връща през Европа.

„Понякога еднообразието е невероятно. Намираш се в пустини, където пейзажът не се променя с дни, дори седмици. Това може леко да разклати психиката. Същото е и в Арктика“, каза той пред Ройтерс миналата година.

Първоначално Бушби очаква пътуването да продължи около 10 години, но не предвижда препятствията, с които ще се сблъска. Сред тях са кратък престой в затвора в Панама, заплашване с оръжие в Мексико и задържане от руските власти заради незаконно пресичане на границата. Към това се добавят и забавянията заради финансовата криза през 2008 г. и пандемията от ковид.

„Ето как изглежда една одисея през XXI век“, отбелязва той пред вестник „Телеграф“. „Половината от времето буквално преминава в справяне с бюрократични и геополитически проблеми, а не само с природни препятствия. Понякога единственото решение е просто да изчакаш“, обяснява пътешественикът.

Пред Би Би Си Бушби разказва, че от тези 28 години само около 15 е прекарал в ходене, като периодично се връща в Мексико за издаване на визи, логистична организация и уреждане на спонсорски договори с компании и медии.

В момента се подготвя пълнометражен документален филм за пътешествието му, а през следващите седмици Бушби планира да потегли на обиколка из Англия, по време на която ще изнася лекции.

Снимки: БТА