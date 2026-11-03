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Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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самолет израел кацна летище софия заради заплаха имейл
Снимка: БНР
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Бомбени заплахи към различни институции, както и към самолет, свързан с летище София, са получени днес. Самолетът е кацнал преди минути и се проверява от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма за наличие на евентуално поставени взривни устройства. Това съобщи пред журналисти в Перник изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Той беше на посещение в града за представяне на инициатива за безопасност на пътя пред ученици от Основно училище „Св. Иван Рилски“.

Николов обясни, че сигналите отново са свързани с твърдения за поставени взривни устройства, а по случая с вчерашната заплаха все още се установява конкретният подател. Той припомни, че при предишни подобни случаи са били установени имейл адреси, от които са изпращани съобщенията, като IP адресите са били на територията на други европейски държави.

„Неприятното е, че вече започнаха да включват и някои от авиокомпаниите, при което се налага да се променя курсът на самолета и да се предприемат съответните мерки“, посочи главен комисар Николов.

Той увери, че служителите действат по установен протокол и реагират на всеки постъпил сигнал. Към момента няма данни за конкретни терористични намерения или действия. Мерките за сигурност на летищата са засилени, като се поддържа постоянна готовност за реакция.

Любомир Николов съобщи още, че днес се провежда специализирана полицейска операция срещу организирана престъпна група, занимавала се с трафик на нелегални мигранти от гръцката граница към европейски държави. Задържани са няколко души, като към момента Николов не посочи точния им брой и подробности за участниците в групата.

Извършват се претърсвания на адреси в София и Перник.

#София #Израел #заплаха #самолет

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