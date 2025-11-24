БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бронз за Александър Джорджев на европейското по таекуондо в Еле

Българинът стигна до отличието в олимпийска категория при мъжете.

Бронз за Александър Джорджев на европейското по таекуондо в Еле
Александър Джорджев спечели бронзов медал на европейското първенство по таекуондо в олимпийските категории при мъжете в Еле. Българинът завърши на трето място в категория до 68 килограма. Това е трети медал за България в швейцарския град след титлата на Станислав Митков и бронза на Дея Пеева при юношите.

Джорджев записа три победи в категорията си и се класира на полуфинал, където българинът се изправи срещу руснака Иля Данилов. Той отстъпи, но натрупа точки за ранглистата и запази шансовете си за класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Стефан Стаменов (68 кг), Митко Джорджев (80 кг) и Християн Георгиев (58 кг) започнаха с победи на турнира, но не успяха да стигнат до медалите. Георгиев се класира на пето място, след което неговият съперник от Франция спечели златния медал.

