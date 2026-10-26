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Бронз за Лидия Ненчева по спортна стрелба от сериите Гран при в Шимкент

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Спорт
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Българката спечели отличието на 25 метра пистолет.

Лидия Ненчева
Снимка: Startphoto.bg
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Лидия Ненчева спечели бронзов медал на 25 метра пистолет на турнира по спортна стрелба от сериите Гран при в Шимкент (Казахстан).

Ненчева стигна до бронза с резултат от 579 точки в надпреварата, включена в официалния календар на Международната федерация по спортна стрелба

В същата дисциплина Адиел Дунева постигна резултат от 563 точки и се нареди на 11-о място, а победителка стана Сю И Те от Сингапур.

"Браво, Лидия! Поздравления за отличното представяне и заслужения медал! Пожелаваме ти още много успехи и силни резултати в следващите стартове", написаха от Българския стрелкови съюз в социалната платформа Фейсбук.

#Лидия Ненчева

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