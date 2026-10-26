БФТ: Продължаваме да работим за нормалното функциониране на централата

Българската федерация по таекуондо (БФТ) публикува официална позиция след смъртта на председателя на организацията Слави Бинев и увери, че продължава да работи за нормалното функциониране на централата. Бинев бе убит в събота, а трима души бяха задържани за убийството му.

"Скъпо Таекуондо семейство!

Всички ние продължаваме да тъжим за загубата на нашия Президент! Задължени сме да продължим неговото дело и желанието на г-н Бинев Таекуондо да бъде един от най-развитите спортове в България. В тази връзка излизаме с официална информация.

БФТ продължава да работи с пълни усилия за нормалното функциониране на Федерацията и всички процеси. Към този момент нищо не се променя относно тренировъчни процеси и предвидени участия на първенства. Всички Вие ще бъдете информирани за предстоящи организационни събития. Всеки от Вас, който има какъвто и да е въпрос, може да се обръща към първия вицепрезидент Христо Георгиев или към Изпълнителния директор д-р Александър Минев, както и на нашия имейл адрес.

Нека всички да бъдем като един юмрук и заедно да продължим напред към нови победи и златни медали", написаха от Българската федерация по таекуондо в профила си в социалната платформа Фейсбук.