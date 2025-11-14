Броят на жертвите от пожара в дом за възрастни хора в Босна достигна до 15

Жертвите от пожара в дом за възрастни хора в босненския град Тузла на 4 ноември станаха 15, след като още двама от пациентите, настанени в болница с тежки изгаряния, са починали миналата нощ, съобщи клиничният център в Тузла, цитиран от хърватската агенция ХИНА.

Болницата уточнява, че на лечение остават още петима обитатели на дома, един от които е на командно дишане.

При пожара на място загинаха 11 души, а останалите 4 починаха от нараняванията си по-късно. Над 30 души бяха ранени, сред които както обитатели на дома, така и полицаи и пожарникари.

От прокуратурата на кантон Тузла съобщиха, че криминолозите са установили, че пожарът е възникнал в резултат на късо съединение. В момента властите разследват кой е отговорен за това.