БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Броят на жертвите от пожара в дом за възрастни хора в Босна достигна до 15

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази
души загинаха пожар дом възрастни босна херцеговина
Снимка: БТА
Слушай новината

Жертвите от пожара в дом за възрастни хора в босненския град Тузла на 4 ноември станаха 15, след като още двама от пациентите, настанени в болница с тежки изгаряния, са починали миналата нощ, съобщи клиничният център в Тузла, цитиран от хърватската агенция ХИНА.

Болницата уточнява, че на лечение остават още петима обитатели на дома, един от които е на командно дишане.

При пожара на място загинаха 11 души, а останалите 4 починаха от нараняванията си по-късно. Над 30 души бяха ранени, сред които както обитатели на дома, така и полицаи и пожарникари.

От прокуратурата на кантон Тузла съобщиха, че криминолозите са установили, че пожарът е възникнал в резултат на късо съединение. В момента властите разследват кой е отговорен за това.

#пожар в дом за възрастни хора #Босна

Последвайте ни

ТОП 24

Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
1
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия...
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
2
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...
Слав Петков: Най-големият успех за мен е, че успях да направя едно общество от спортисти
3
Слав Петков: Най-големият успех за мен е, че успях да направя едно...
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
4
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
5
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата
6
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Балкани

Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
Ердоган за решението на Кипърския въпрос: Най-реалистично е създаване на две държави Ердоган за решението на Кипърския въпрос: Най-реалистично е създаване на две държави
Чете се за: 00:52 мин.
Турски противопожарен самолет се разби в Хърватия, пилотът загина Турски противопожарен самолет се разби в Хърватия, пилотът загина
Чете се за: 01:15 мин.
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания? "Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
Чете се за: 02:52 мин.
Оказаха спешна медицинска помощ на протестиращата майка в Белград Оказаха спешна медицинска помощ на протестиращата майка в Белград
Чете се за: 01:00 мин.
Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов отива на съд за корупционни престъпления Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов отива на съд за корупционни престъпления
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Киев е в пламъци и отломки от ракети - над 30 са ранени, поне...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ