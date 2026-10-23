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Бруно Дженев записа трета поредна победа и се класира за финала при юношите до 14 г. на Мастърс турнира в Монте Карло

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Спорт
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Младият тенис талант победи Оскар Ласковски (Великобритания) с 6:1, 6:3.

бруно дженев записа трета поредна победа класира финала юношите мастърс турнира монте карло
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Бруно Дженев постигна трета поредна победа и се класира за финала при юношите до 14 години на Мастърс турнира в Монте Карло. В престижната надпревара участват осемте най-добри тенисисти и тенисистки в Европа във възрастовите категории до 14 и до 16 години.

Дженев записа третия си успех след победа с 6:1, 6:3 над Оскар Ласковски (Великобритания). Българинът спечели шест поредни гейма, след като Ласковски взе откриващия гейм, и запази предимството си до края на срещата.

След две победи в три сета по-рано през седмицата, включително впечатляващия обрат срещу Мартин Адамча (Словакия), когато изоставаше със сет и 0:5 във втората част, Дженев завърши груповата фаза с три победи и спечели първото място в групата си.

В спор за титлата утре българинът ще играе срещу руснака Рафаел Папоян (Русия), който също завърши груповата фаза с три победи. Съперникът на Дженев е в впечатляваща серия от 14 поредни победи и 28 последователно спечелени сета.

При девойките до 16 години Рая Маркова ще играе утре за седмото място на турнира.

Участието на Дженев и Маркова в Мастърс турнира в Монте Карло е поредно признание за развитието на младите български тенисисти и успех за родния тенис.

#Бруно Дженев

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