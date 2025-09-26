БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Бункер, преобразуван в жилище, е номиниран за британска архитектурна награда

от БНТ
По света
Бункер, преобразуван в жилище, е номиниран за британска архитектурна награда
Снимка: илюстративна
Бивш немски бункер, преобразуван в тристайно жилище, бе номиниран за престижна архитектурна награда във Великобритания, съобщи Би Би Си.

Бункер 681, разположен над залив в западната част на остров Гърнзи в протока Ламанш, е номиниран за наградата „Преустройство на годината“, която се присъжда от Британския институт по архитектурна технология.

Построен през 1942 г. като част от отбранителната система „Атлантическия вал“ на Адолф Хитлер, бункерът е проектиран да побира 12 войници.

Инициаторите на преустройството, което бе завършено през 2024 г. и отнело пет години, посочиха, че това е единственият бункер от Втората световна война, напълно преобразен в жилище на Британските острови.

Разработчикът BDL работи съвместно с дизайнерите от A7 Architecture по проекта. Екипът е прекарал пет месеца в изключително трудоемка работа, включително рязане на стоманобетон с диамантени триони.

Андре Ролф-Бисон, основател на A7 Architecture, заяви, че проектът не е бил лесен. „Работихме с бетонни стени с дебелина два метра, без прозорци и с над 80-годишна история – но именно това го направи толкова интересно“, каза той.

„Признанието на Бункер 681 на международната сцена показва докъде могат да те отведат въображението и постоянството“, добави Ролф-Бисон.

Проектът в Гърнзи ще се състезава с две други преустройства на наградите, които ще бъдат обявени на 26 септември.

Другите номинации включват сграда, класифицирана като културен паметник от втора степен, с мрежа от средновековни пещери от пясъчник, преобразувана в бар, и планетариум, създаден в неизползваемо викторианско подземно водохранилище.

