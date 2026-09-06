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141 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Бургас чества Деня на Съединението (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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бургас чества деня съединението снимки
Снимка: БНТ
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С тържествен ритуал по издигане на националния флаг, заупокойна молитва за загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г. и празничен концерт Бургас отбеляза 141 години от Съединението на България.

Празничните прояви започнаха на площад „Атанас Сиреков“, където бяха издигнати флаговете на Република България, Европейския съюз и Община Бургас. На церемонията присъстваха представители на местната и държавната власт, общественици, граждани и гости на града.

В памет на героите, дали живота си за защитата на обединена България, пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк Сливенският митрополит Арсений и бургаското духовенство отслужиха заупокойна молитва. С ритуал по полагане на венци и цветя беше изразена признателност към загиналите в Сръбско-българската война от 1885 година.

В честването се включи и Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ с ръководител Марио Егoв, който представи празничен концерт на площад „Атанас Сиреков“.

Съединението от 1885 година остава едно от най-значимите събития в българската история и символ на националното единство и стремежа на българския народ към обединение. То е не само политически акт, а общонародно дело, постигнато благодарение на волята и решимостта на българите сами да определят бъдещето на своята държава.

На 6 септември Бургас отдаде почит към героите от 1885 година и припомни, че силата на България е в единството, паметта и отговорността към бъдещето.

снимки: БНТ

# 141 години от Съединението на България #тържествено честване #Бургас

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