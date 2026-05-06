Бургас чества Гергьовден и Деня на храбростта

Бургас чества Гергьовден с тържествен ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк.

Почит и признателност към героизма и саможертвата на българските воини отдадоха редица официални лица, сред които кметът Димитър Николов и областният управител Добромир Гюлев, ветерани и офицери от резерва, както и признателни граждани.

Празничната програма продължи на площад "Атанас Сиреков", където се състоя фолклорен концерт на Професионален фолклорен ансамбъл "Добруджа". Със своите изпълнения на традиционни песни, танци и хора ансамбълът създаде истинско празнично настроение и потопи публиката в богатството на българския фолклор.

С тържествено вдигане на флага, гюйса и флаговете за разцветяване отбелязаха 6-ти май - Денят на храбростта и празник на Българската армия в Бургас. Церемонията по разцветяване на бойните кораби започна в 9.00 часа тази сутрин във Военноморска база Атия.

Разцветяването се извършва в тържествени случаи с флагове между клотиците на мачтите и от тях към щевните на кораба. Ритуалът е символ на уважение, достойнство и воинска чест.