Бургаското летище посрещна първите туристи за сезон 2026 с полет от Великобритания

С полет от британския град Нюкасъл днес на Летище Бургас бяха посрещнати първите туристи за лято 2026.

С пристигането на пътниците от Великобритания се поставя началото на активния туристически сезон, като очакванията са и тази година хиляди британски гости да изберат Южното Черноморие за своята ваканция.

Първият полет с туристи идва само дни, след като официално беше открита напълно обновената писта на летището.

От този месец стартира и чартърната програма за сезон 2026, която традиционно осигурява основния поток от туристи към региона. От летището посочват, че през предстоящите месеци пътниците ще могат да избират между над 70 директни дестинации. Сред тях са популярни европейски градове като Рим, Париж, Лондон и Виена, както и редица направления в скандинавските страни.

Между 3 и 5% е очакваният ръст на туристи това лято - основни българи, румънци, чехи, поляци и германци. Очакват се и италиански туристи, предвид колоездачното състезание “Джиро Д’Италия”, което стартира от Южното Черноморие, като това ще даде голяма възможност за дългосрочни позиции на пазар Италия, смятат от бранша.