С 14% повече или 1,250 млрд. евро ще бъде бюджетът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2027 г., увеличението ще осигури повече инвестиции в пътища и ВиК, съобщиха от ведомството.

Със 109 млн. евро или с 24% повече се предвижда да бъдат инвестирани през 2027 г. в текущ ремонт и поддържане на републикански пътища спрямо настоящата 2026 г., съобщи регионалният министър Иван Шишков. И обясни, че това е в резултат на увеличените със 110 млн. евро приходи от пътни такси. Това става без увеличение на данъците, подчерта той.

Шишков заяви, че очаква през следващата година да започне наваксване на пропуски, които се считат за проблемни.

63,13 млн. евро са предвидени за проектиране на нови пътища през 2027 г., съобщи министърът. И обърна внимание, че последно средства за тази дейност в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ са били предвидени през 2023 г.

Той обясни, че ресурсът ще бъде вложен в подготовка на проекти за 1300 километра пътища, като това включва ново строителство и основни ремонти. Инфраструктурните обекти няма да бъдат завършени в рамките на една година, но това ще даде възможност обектите да бъдат построени, включително чрез публично-частно партьорство, или ремонтирани. Подготовката на част от проектите ще бъде възложена на Националния център за териториално развитие към Регионалното министерство, който вече разполага с капацитет след започналото назначаване на нов персонал. Останалите ще се възложат на други изпълнители, след провеждане на процедури по съответния ред.

Повече от 6 млрд. лева са натрупаните ангажименти на АПИ в периода от 2019 г. насам, посочи министърът и подчерта, че данните са от проверка на Сметната палата. Иван Шишков припомни, че още от 2021 г. многократно е поставял въпросите за начина, по който се изразходват публичните средства, как се строят пътищата и какво се е случвало в Агенция „Пътна инфраструктура“. Той обърна внимание, че одитът е установил абсурди като изпълнен обект с дължина 48 км само за 6 дни – в периода 12 - 18 декември 2019 г. И заяви, че прави чест на Сметната палата, която сега се ръководи от Димитър Главчев, че не е направила опит да прикрие периода, когато той е бил министър-председател.

Министърът подчерта, че констатациите от проверката на Сметната палата на дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще намерят развитие в проектобюджета на министерството.

През 2027 г. ще започне проектиране на нови 40 водоснабдителни обекта в 16 области, за да се подобри качеството на водоснабдяването в страната, информира министърът. За целта ще бъдат вложени 20,57 млн. евро или 9,6 пъти повече средства в сравнение с инвестираните през 2026 г., включително за липсващото водоснабдяване на населените места, които трябва да захранва яз. „Луда Яна“ Още около 20 млн. евро ще се вложат в строителство на водоснабдителна инфраструктура. Общият размер на средствата за водния сектор ще възлизат на 45 млн. евро, като сумата е три пъти по-голяма в сравнение с бюджета за 2026 г.

5,55 млн. евро са предвидени за геозащитни обекти през 2027 г. Други 1,14 млн. евро ще бъдат вложени в изпълнението на превантивни геозащитни дейности, стана ясно от думите на министъра.

През 2027 г. ще продължат плащанията по Инвестиционната програма за общински проекти, като предвидените за целта средства са в размер на 650 млн. евро, обяви министър Шишков. И подчерта, че те реално са за жителите на населените места, но обърна внимание, че програмата е направена без замисъл. Работим добре с кметовете и НСОРБ и считам, че ще завършим проектите, като от тук нататък те ще прераснат в друг начин на регионална политика, заяви той.