Цървена звезда пречупи Баскония след продължение, Милър-Макинтайър блести с 13 асистенции

Българският национал Коди Милър-Макинтайър изигра силен мач при победата на Цървена звезда над Баскония със 108:100 след продължение като гост в двубой от 33-ия кръг на баскетболната Евролига.

Белградчани записаха трети успех в последните си пет срещи и общо 19-и от началото на сезона, с което заемат деветото място във временното класиране. Баскония от своя страна продължава негативната си серия и остава предпоследен с 24 загуби.

Милър-Макинтайър бе сред най-полезните на паркета, отчитайки се с 9 точки, 3 борби и впечатляващите 13 асистенции за 37 минути игра.

Двубоят премина през множество обрати. Домакините водеха с 52:42 на почивката, но сръбският тим постепенно навакса изоставането. В края на редовното време Джаред Бътлър реализира ключова тройка за 91:91, която изпрати мача в продължение.

В допълнителните пет минути Цървена звезда наложи контрол и стигна до крайния успех.

Чима Монеке се отличи с 22 точки и 8 борби за победителите, а Бътлър добави 21 точки. За Баскония най-резултатен бе Трент Форест с 31 точки.

В следващия кръг Милър-Макинтайър и съотборниците му ще гостуват на Барселона.