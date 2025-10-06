Цената на потребителската кошница остава на нивото си от миналата седмица

Цената на потребителската кошница от 27 основни хранителни продукта остава на нивото си от миналата седмица, съобщиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Стойността ѝ се задържа на 97 лв. Според председателя на комисията Владимир Иванов, поредна седмица наблюдаваме балансиран пазар, без особени движения в цените на едро.

На седмична база при плодовете и зеленчуците се отчита спад в цените. Поскъпване има само за доматите с 28 стотинки, като все повече на пазара се предлага оранжерийно производство пред домати, отглеждане на открито.