Цената на потребителската кошница остава на нивото си от миналата седмица

Цената на потребителската кошница от 27 основни хранителни продукта остава на нивото си от миналата седмица, съобщиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Стойността ѝ се задържа на 97 лв. Според председателя на комисията Владимир Иванов, поредна седмица наблюдаваме балансиран пазар, без особени движения в цените на едро.
На седмична база при плодовете и зеленчуците се отчита спад в цените. Поскъпване има само за доматите с 28 стотинки, като все повече на пазара се предлага оранжерийно производство пред домати, отглеждане на открито.
Владимир Иванов, председател на ДКСБТ: За 140-дневния период от основните храни поскъпват олиото - с 2 ст., яйцата - с 3 ст., сиренето - с 0,60 лв., пилешкото месо - с 0,22 лв., доматите - с 0,19 лв., краставиците - с 9 ст., лимоните - с 1,24 лева, прасковите - с 15 ст., и ябълките - с 0,50 лв. Всички останали стоки се търгуват на едро на по-ниски цени. Наблюдаваме един съвсем нормален пазар. Без външни влияния, без деформации, без необосновано нарастване на цените, като имаме нормално сблъскване на търсене и предлагане."