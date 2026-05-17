Чанг Ван Сео триумфира в Пазарджик, Лике Озюксел №1 при жените

Кореецът Чанг Ван Сео спечели титлата на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик след изключително оспорвана битка до последните метри във финалната дисциплина. Азиатецът изпревари с минимална разлика от една секунда чеха Матей Лукеч, който остана втори.

Надпреварата при мъжете предложи сериозна интрига, особено в комбинираното бягане и стрелба, където лидерството се сменяше неколкократно. В крайна сметка Ван Сео демонстрира най-добра издръжливост и хладнокръвие във финалните моменти, за да стигне до крайния успех. Третото място зае французинът Матис Рошат, а в топ 6 попаднаха още Янг Ма (Китай), Мохамед Ел Ашкар (Египет) и Джорджо Малан (Италия).

Българско участие във финала нямаше, след като Тодор Михалев приключи участието си в полуфиналите с 14-о място.

При жените победата бе за туркинята Лике Озюксел, която показа стабилност във всички дисциплини и заслужено се качи на най-високото стъпало на подиума. Втора завърши унгарката Бланка Гузи, а бронзовото отличие спечели представителката на Египет Гана Елгинди.

В челната шестица при дамите се наредиха още Керенза Брайсън (Великобритания), неутралната състезателка Анастасия Малашенока и французойката Луиза Казали.

Световната купа в Пазарджик отново затвърди позицията си като едно от водещите състезания в календара на модерния петобой, привличайки елита на този спорт от цял свят.