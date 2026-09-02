Част от градски автобус пропадна в огромна дупка в Пловдив (СНИМКИ)

Част от автобус от градския транспорт в Пловдив пропадна в огромна дупка, отворила се заради голяма ВиК авария в квартал "Тракия". Няма пострадали, в момента на инцидента в рейса е имало само две жени и шофьора.

Предполага се, че водата от спукания тръбопровод е подкопала асфалта и от тежестта на автобуса пътното платно е поддало, като в дупката е пропаднала задната част на рейса. За да бъде изваден, на място са докарани две фадроми и кран.

След като е бил изтеглен, автобусът по линия 44 е потеглил, но района на аварията на бул. "Цар Симеон" ще остане затворен за движение до пълното отстраняване на аварията и възстановяване на пътната инфраструктура. Проблеми с водоподаването в района има от вчера, извикани са и допълнителни екипи на ВиК.