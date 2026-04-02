Чеферин заплаши да лиши Италия от домакинство на Евро 2032

Президентът на УЕФА Александър Чеферин призова италианските власти да модернизират футболната си инфраструктура, за да не загуби страната правото да бъде домакин на Евро 2032.

„Италианските политици трябва да се запитат защо страната има една от най-лошите футболни инфраструктури в Европа. Евро 2032 е планирано и се надявам Италия да е готова, в противен случай няма да се проведе в тази страна“, цитира Чеферин Gazzetta dello Sport.

Италия за последно беше домакин на европейското първенство по футбол през 1980 г., а преди това през 1968 г. Турция също е планирана да бъде домакин на мачове от европейското първенство през 2032 г.