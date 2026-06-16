Челси насочи поглед към защитник на Реал Мадрид след продажбата на Кукурея

Челси обмисля привличането на левия защитник на Реал Мадрид Алваро Карерас, след като испанският гранд финализира трансфера на Марк Кукурея от лондонския клуб.

Според информации от Испания и Англия, Карерас е сред футболистите, чието бъдеще на "Сантяго Бернабеу“ остава неясно. Защитникът не успя да се утвърди през изминалия сезон след завръщането си в мадридския клуб и може да потърси ново предизвикателство още това лято.

Ситуацията му се усложнява допълнително от привличането на Кукурея, който се очаква да бъде титулярен избор по левия фланг на отбраната на Реал. Това може да ограничи още повече игровото време на Карерас и да отвори вратата за негов трансфер.

Интерес към испанеца проявява именно Челси. Въпреки че „сините“ разполагат с няколко опции за левия бек, новият треньорски щаб търси футболист с изявен профил за тази позиция и вижда в Карерас подходяща алтернатива.

Допълнителен фактор може да се окаже и доброто познанство между защитника и наставника Шаби Алонсо, който е работил с него и е запознат с качествата му. Испанецът впечатлява с техниката си, способността да се включва в атаките и тактическата си гъвкавост, макар че все още има какво да подобрява в дефанзивен план.

На този етап официални преговори между двата клуба не са потвърдени, но интересът на Челси към Карерас е поредният знак, че около защитника може да се развие една от любопитните трансферни истории на лятото.