ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

Челси победи Фулъм в дербито на Западен Лондон

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
"Сините" стигнаха до трите точки с гоове на Жоао Педро и Енцо Фернандес.

Челси Жоао Педро
Снимка: БТА
Челси победи Фулъм с 2:0 в първия мач от 3-ия кръг на Висшата лига. Енцо Фернандес бе звездата на победителите, като се отчете с гол и асистенция.

Сред зрителите на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон бе и футболистът на Манчестър Юнайтед Алехандро Гарначо, който ще премине при "сините" в близките дни.

Гостите можеха да изненадат своя опонент в 21-ата минута, когато Джошуа Кинг изпрати топката в протиниковата врата. Неговият гол обаче бе отменен след намесата на ВАР, заради нарушение на Родриго Муниз срещу Трево Чалоба.

В 9-ата минута на добавеното време на първата част домакините откриха резултата. Жоао Педро засече с глава центриране от ъглов удар на Енцо Фернандес.

След почивката възпитаниците на Енцо Мареска побързаха да удвоят преднината си. Енцо Фернандес се разписа от дузпа, отсъдена след намесата на ВАР за игра с ръка на Райън Сесеньон.

В добавеното време на двубоя футболистите в бяло можеха да стигнат до почетен гол, но Жоао Педро изчисти от голлинията изстрел с глава на Йоаким Андерсен.

Челси оглави класирането с актив от 7 точки. Фулъм се смъкна до 14-ото място в подреждането с 2 пункта.

#Висша лига 2025/26 #Фулъм #Челси

