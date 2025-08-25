Чепишева и Попиванова загубиха при дебюта си на световно първенство по бадминтон

Българките Михаела Чепишева и Цветина Попиванова допуснаха загуба в първия кръг на двойки жени при дебюта си на световно първенство по бадминтон в Париж.

Чепишева и Попиванова отстъпиха пред представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир с 6:21, 12:21 за 24 минути.

За Чепишева и Попиванова това беше първа среща на такъв голям форум и пред почти пълната „Арена Адидас“, която беше домакин на турнира по бадминтон на Олимпийските игри в Париж.

По-рано днес европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха победа на двойки, а на единично Стефани Стоева допусна поражение. Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу петата поставена Пусарла Синдху (Индия).