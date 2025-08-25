Сестри Стоеви с изразителна победа на световното първенство по бадминтон

Сестрите Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха победа на световното първенство по бадминтон в Париж.

Българките се наложиха без проблеми срещу Рутапарна Панда и Светапарна Панда от Индия с 21:12, 21:11 за 33 минути, след като доминираха тотално на корта. Следващите им съпернички са поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия). Двубоят ще бъде в сряда.

По-късно днес им още два мача с българско участие. Дебютантките Михаела Чепишева и Цветина Попиванова стартират срещу Полина Бухрова и Евгения Кантемир (Украйна), а на двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов излизат срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу петата поставена Пусарла Синдху (Индия).