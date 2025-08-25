БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Толкова струва животът на едно дете":...
Чете се за: 01:52 мин.
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сестри Стоеви с изразителна победа на световното първенство по бадминтон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Следващият им двубой ще бъде в сряда.

Габриела и Стефани Стоеви
Снимка: БТА
Слушай новината

Сестрите Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха победа на световното първенство по бадминтон в Париж.

Българките се наложиха без проблеми срещу Рутапарна Панда и Светапарна Панда от Индия с 21:12, 21:11 за 33 минути, след като доминираха тотално на корта. Следващите им съпернички са поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия). Двубоят ще бъде в сряда.

По-късно днес им още два мача с българско участие. Дебютантките Михаела Чепишева и Цветина Попиванова стартират срещу Полина Бухрова и Евгения Кантемир (Украйна), а на двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов излизат срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу петата поставена Пусарла Синдху (Индия).

#световно първенство по бадминтон за мъже и жени в Париж 2025 г. #Стефани Стоева #Габриела Стоева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
3
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
4
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
5
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
6
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Още

Чепишева и Попиванова загубиха при дебюта си на световно първенство по бадминтон
Чепишева и Попиванова загубиха при дебюта си на световно първенство по бадминтон
Футзал клуб Левски стартира участието си в квалификациите на Шампионска лига тази седмица Футзал клуб Левски стартира участието си в квалификациите на Шампионска лига тази седмица
Чете се за: 01:32 мин.
Хандбалистките на Бяла започнаха подготовка за новия сезон Хандбалистките на Бяла започнаха подготовка за новия сезон
Чете се за: 02:00 мин.
Спортни новини 25.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 25.08.2025 г., 12:25 ч.
Отборът на надеждата с втора победа на световното по футбол за бездомни Отборът на надеждата с втора победа на световното по футбол за бездомни
Чете се за: 00:55 мин.
Спортни новини 24.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 24.08.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Тръмп се закани да прати военни в пореден американски град,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
"Райнметал" ще строи два завода у нас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ