Черната пантера Багира получи тиква, пълна с лакомства

В зоопарк в Бургас черната пантера Багира получи необичайна и много специална „подарък“ - огромна тиква, пълна с лакомства и изненади. Животното се радваше на новата играчка: разглеждаше тиквата, поигра с нея и извади от нея сладки изненади, разказват от зоопарка.

Освен забавление, тиквите имат важна роля за пантерите - те са богати на витамини, минерали и фибри, които помагат на храносмилането и засилват имунната система. А твърдата им и хрупкава текстура стимулира инстинкта за игра и търсене на храна - важна част от ежедневието на дива котка, допълват от зоологическата градина.