Черната пантера е забелязана край Тутракан?

Черна пантера е била забелязана край селата Търновци и Богданци в община Тутракан, съобщава във Фейсбук кметът на с. Бащино Найле Сабан.

Областният управител на Силистра Илиян Великов е потвърдил пред БТА, че сигнал за "забелязан опасен хищник, нетипичен за района" е бил подаден снощи в областната дирекция на МВР.

Великов е издал заповед и утре ще бъде проведено заседание на Областния кризисен щаб, където ще се обсъди какви мерки ще бъдат предприети. Заседанието е насрочено за 12:00 часа.

Животното е било забелязано в района между селата Богданци, община Главиница и Търновци, община Тутракан. Кметовете селата Търновци и Богданци също са потвърдили информацията пред БТА. Те са предупредили хората за потенциалната опасност и са ги посъветвали да бъдат внимателни, особено вечер.