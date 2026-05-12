Черно море и Локомотив Пловдив излизат в директен сблъсък за петото място

В другия мач от деня Ботев Пловдив приема Арда Кърджали.

Локомотив Пловдив гостува на Черно море от 17:45 часа в среща от четвъртия кръг на плейофите в Първа лига. Двата отбора са един до друг в класирането и ще определят отбора, който ще участва в баража за Европа.

"Смърфовете" имат точка аванс пред своя съперник, но "моряците" могат да ги изместят при успех на "Тича". Ако пловдивчани спечелят мача, почти сигурно ще си гарантират петото място, тъй като ще имат 4 точки аванс, 2 кръга преди края.

В лагера на "моряците" настроението е добро след успеха над другия пловдивски отбор Ботев. В срещата обаче се разрази расистки скандал, който помрачи успеха на варненци с 2:0. Илиан Илиев ще може да разчита на всичко най-добро срещу четата на Душан Косич.

Що се отнася до "смърфовете", там настроението също е отлично. Пловдивчани успяха да запишат нова победа над Арда в предишния кръг и сега държат всичко в своите ръце. Димитър Илиев се завърна в игра, което е отлична новина за отбора преди финала за Купата срещу ЦСКА. Адриан Кова продължава да виси с 8 жълти картона и е много вероятно да бъде запазен.

В последните 10 сблъсъка между двата отбора варненци имат лек аванс. Те са спечелили 4 двубоя срещу 3 за своя съперник, като 3 от срещите не са излъчили победител.

Арда и Ботев Пловдив останаха почти без шансове за петото място, като двата тима доиграват сезона за чест. Следва среща помежду им в Пловдив от 20:15 часа.

Съвсем наскоро двата отбора играха първи дуел от плейофите, който "канарчетата" спечелиха с 2:0 като гости. Като цяло е сложно да се каже как ще се развие този мач, имайки предвид, че двубоят няма особена стойност и за двата състава. Все пак, Арда изглежда по-уязвим, като преди дни отново загуби, въпреки че направи добър мач срещу Локомотив, отново в града под тепетата.

Ботев на свой ред не впечатлява, като там през лятото се очакват някакви промени.

