Черно море измъкна гладиаторски дуел със Спартак по пътя към Топ 4

Действащите вицешампиони в НБЛ съкрушуха тима от Плевен във финалните акорди и хванаха последния влак за полуфиналите.

Черно море Тича хвана последния влак за Топ 4 в плейофите на НБЛ. Действащите вицешампиони ликуват в гладиаторски дуел срещу Спартак Плевен с 94:91 третата решителна четвъртфинална среща, изиграна в "Арена Шумен". Двата отбора не разочароваха и сътвориха мач, изпълнен със сериозна доза драма, но във финалните акорди Джелани Уотсън-Гейл влезе в ролята на спасител, реализирайки победния кош за селекцията на Васил Евтимов, която преодоля 15-точково изоставане и потопи в скръб състава, воден от Желко Лукаич. Двубоят не мина и без леко напрежение, особено в края, когато феновете на "моряците" запалиха димки, а в неговия ход бяха хвърляни и бутилки.

Мачът за "синьо-белите" не доигра Мартин Сотиров, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

По този начин варненският отбор съкруши Спартак в серията с 2:1 победи, за да продължи да мечтае за златен требъл след спечелването на Купата и Суперкупата на България. На полуфиналите Черно море ще спори с Балкан, който елиминира Миньор 2015 в откриващия кръг от плейофите.

Играта под коша се превърна в закономерност във встъпителните минути, преминали ръка за ръка. Престрелка между Павлин Иванов и Ламонт Уест даде тон за вдигане на оборотите в офанзивен план, но първият получи подкрепа от Айзея Юмипиг, който допринесе за това символичните гости да си издействат аванс от 10 точки в края на откриващия период.

Горещата ръка на Иванов, както и по-солидните действия в двете фази на „синьо-белите“, често караха варненската защита да страда и в началото на следващата десетка. Рецитал на Алонзо Гафни и смяна на настройката в защита окрилиха „моряците“ погледнат смело към обрата, но Мартин Сотиров отговори и спартаклии се оттеглиха в съблекалнята при 57:51.

Варненският отбор разчиташе на обичайните заподозрени, които отново започнаха да мечтаят за друг развой на събитията. Все пак усилията главно на Кавон Скот се оказаха едно от противодействията, за да може тимът от Плевен да си извоюва 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Драмата се пренесе при откриването на заключителната четвърт, белязана основно от равенства и честа смяна на лидерството. Венцислав Петков и Джелани Уотсън-Гейл се нагърбиха за действащите вицешампиони, докато от другата страна Иванов излезе на сцената. Далечен снаряд на Уест постави поредното равенство с 44 секунди, оставащи на часовника. В ответната атака Скот трепна и при двата си опита, а невероятен кош зад дъгата със 7 десети до края на Уотсън-Гейл през човек хвърли варненския лагер в екстаз. Нападение по-късно последва грешка за „синьо-белите“ и всичко свърши.

Алонзо Гафни запали искрата за Черно море със своите 23 точки и 7 борби. Джелани Уотсън-Гейл се отчете с 21 и 6 овладени под двата ринга топки, Ламонт Уест се разписа с 19 точки, включително и с 5 точни стрелби зад арката. Венцислав Петков отбеляза 11.

Павлин Иванов блесна с пълна сила за Спартак, отчитайки се с 27, като финишира 5 успешни шута отвъд дъгата. Ноел Браун финишира с 14, Джейлън МакКлауд остави на сметката си 13 и 7 асистенции, Мартин Сотиров реализира 10.

