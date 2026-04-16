Черно море не срещна затруднения в домакинството си на Берое

Черно море Тича записа 21-ия си успех в Националната баскетболна лига след победа над Берое със 117:76.

Домакините изиграха отлична първа част. Те поведоха с 11:4 след малко повече от три минути и половина игра. Играчите на Черно море Тича се справяха много добре и в защита, и в нападение и 3:50 минути преди края на първия период поведоха с 10 точки при 20:10, което принуди треньора на гостите Даниел Клечков да поиска прекъсване. Малко преди края на първата част Берое успя да намали пасива си до 7 точки. Домакините спечелиха четвъртината с 32:21.

И през втората част Черно море Тича доминираше на паркета. След малко повече от две минути и половина игра домакините поведоха с 15 точки при 42:27 след кош на Венцислав Петков. В средата на втория период с кош на Даръл Дейвис преднината на варненския тим стана 20 точки – 49:29. На полувремето Черно море Тича водеше с 20 точки – 61:41.

След 3:20 минути игра след почивката Черно море Тича вкара 12 срещу 2 точки и поведе с 30 точки при 73:43, а малко по-късно с тройка на Иван Карачич преднината на домакините стана 33 точки – 76:43.С тройка на Даръл Дейвис 2:50 минути преди края на третата част преднината на домакините стана 40 точки – 88:48, като серията им бе от 12 поредни точки. Преди последната част резултатът бе 98:52 за Черно море Тича. През последния период домакините спокойно доиграха мача.

За победителите шестима състезатели отбелязаха двуцифрен брой точки – Джеръми Уотсън-Гейл (10), Ламонт Уест (18), Георги Боянов (14), Цветомир Чернокожев (15), Михаил Молдов (10) и Даръл Дейвис (20). Всички 11 баскетболисти в групата на Черно море Тича вкараха точки в срещата. Националът на Великобритания Джеръми Уотсън-Гейл завърши мача с дабъл-дабъл – 10 точки и 10 борби. За Берое най-резултатен бе Милен Захариев с 16 точки.

Домакините имат в актива си и 8 поражения. Загубата е 18-а за старозагорския тим, който има 11 победи.