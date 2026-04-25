Черно море обърна Шумен за победоносен край на редовния сезон

Черно море Тича приключи победоносно редовния сезон в НБЛ. Актуалните вицешампиони се справиха с Шумен след 104:87 в мач от последния 33-и кръг. В зала "Младост" баскетболистите на Васил Евтимов изоставаха през първото полувреме, но през второто показаха съвсем друго лице и загряха за плейофите с трета последователна победа, като същевременно играчите на Росен Барчовски загубиха за 11-и пореден път в шампионата.

Извън състава на "моряците" бяха Ламонт Уест и Иван Карачич. За шуменския тим Костадин Лазаров не доигра двубоя, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

Така действащият носител на Купата и Суперкупата на България финишира с 21 успеха и 8 поражения, като отдавна си бе подсигурил третото място, а "жълто-зелените" приключиха на последната 11-та позиция с 3 победи и 27 загуби. Черно море вече гледа към първия кръг в елиминациите, където ще срешне шестия в крайното класиране, като той ще стане ясен след изиграването на всички мачове. От своя страна сезонът за Шумен приключи.

Домакините стартираха ударно и отбелязаха първите 14 точки с помощта основно на Майкъл Марш и Костадин Лазаров. Проблясъците на Джелани Уотсън-Гейл, Николай Стоянов и Венцислав Петков не дадоха нужния ефект на гостите, а Андрей Саздов се разигра и помогна на „жълто-зелените“ да се откъснат с 9 точки след 10 минути игра.

Шуменският тим продължи да владее инициативата и в началото на втората част, като направи аванса си двуцифрен. До края на първото полувреме изявите на Даръл Дейвис отново се оказаха недостатъчни за „моряците“ и шуменският тим се изстреля при 44:30.

Домакините се радваха на сериозна преднина и при подновяването на играта. Варненският отбор се развихри чрез Георги Боянов, Петков и Уотсън-Гейл, за да сътвори методично пълен обрат и да се изстреля с 15 точки в края на предпоследния период.

Лазаров взе нещата в свои ръце в началото на финалната десетка, давайки шанс на „жълто-зелените“ да редуцират изоставането си под едноцифрени изражения. Алонзо Гафни и Боянов имаха какво да кажат по въпроса, като усилията на двамата дадоха нов импулс на действащия носител на Купата и Суперкупата на България, който до края не допусна срив.

Джелани Уотсън-Гейл стана най-резултатен за Черно море със 17 точки. Георги Боянов (10 борби) и Даръл Дейвис (5 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 16. Венцислав Петков финишира с 15 и 8 асистенции, Алонзо Гафни отбеляза 14 точки, Николай Стоянов има 12.

Костадин Лазаров бе над всички 18 точки за Шумен. Баръш Мустафа записа 16, Майкъл Марш остана с 15 и 17 борби. Уилям Елис е с 12 и 7 асистенции, Джейлън Бар записа 10, 8 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи подавания.