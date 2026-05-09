Черно море победи Ботев Пловдив в мач с напрежение и прекъсване заради обиди

Черно море постигна важна победа с 2:0 над Ботев Пловдив в среща от 33-ия кръг на Първа лига (група Б), но двубоят на стадион "Тича“ ще бъде запомнен и с напрежението по трибуните, довело до прекъсване на играта.

Варненци стигнаха до успеха след две точно изпълнени дузпи. Асен Чандъров откри резултата в 41-ата минута, след като съдията отсъди наказателен удар за игра с ръка на Антоан Конте. В добавеното време на мача Асен Дончев оформи крайното 2:0 от бялата точка.

Срещата бе прекъсната в 73-ата минута за повече от четвърт час, след като защитникът на гостите Антоан Конте напусна терена заради обиди от трибуните. След разговори със съотборници и щаба той не се завърна в игра, а впоследствие бе заменен. Заради паузата съдията добави цели 16 минути към редовното време.

Преди и след паузата двата отбора си размениха положения, но домакините бяха по-ефективни. Кристиан Томов се намеси решително при опасни ситуации пред вратата на Черно море, а в края на мача варненци затвориха двубоя с второто попадение.

С успеха Черно море събра 51 точки и се доближи на само една от лидера в групата Локомотив Пловдив, като запази реални шансове за първото място и участие в бараж за Лигата на конференциите.