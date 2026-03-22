Черно море показа силата си срещу Академик

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:47 мин.
"Моряците" си припомниха вкуса на успеха в НБЛ.

Черно море Тича се върна към победите в НБЛ и съхрани шансове за първите две места в класирането. Действащите вицешампиони сразиха Академик Бултекс 99 със 103:84 в мач от 26-ия кръг. Първото полувреме в зала "Сила" не предвещаваше подобен изход, но през второто "моряците" демонстрираха силата си и това се оказа достатъчно да нанесат четвърто поредно поражение за играчите на Йордан Иванов, както и да ги отдалечат от мечтите им за плейофи в родния елит.

На линия за действащите носители на Купата и Суперкупата на България отново бе Даръл Дейвис, а за пловдивския отбор липсваше Николай Михайлов.

Варненският тим има 18 победи и 6 загуби, а кат това го продължава да го прави трети в подреждането, докато отборът от Пловдив остава на деветото място с 8 успеха и 17 поражения. На 24 март (сряда) Черно море ще има визита до София, където ще срещне Левски. От своя страна Академик ще гостува на Ботев 2012 ден по-късно.


Ламонт Уест и Алонзо Гафни се постараха гостите да се сдобият с лидерството в началните минути. Васил Бачев и ДиМаркъс Шарп провокираха обрата за домакините, но Уест имаше последната дума и „моряците“ се радваха на разлика от 3 точки в края на дебютната част.

Вторият период предложи доста повече интрига. Действащите вицешампиони разчитаха на Цветомир Чернокожев, Дежелани Уотсън-Гейл и Уест, докато от другата страна в офанзивен план главно действащо лице бе Джакез Йол. Именно реализаторският дуел между Уест и Йол взе връх, като по-точният мерник на първия доведе до това актуалните носители на Купата и Суперкупата на България да се приберат в съблекалнята при 51:46.

Размяната на кратки серии беляза старта на второто полувреме, като обичайните заподозрени от първото отново излязоха на сцената. Варненският тим намери сили да увеличи оборотите в нападение и се настани на лидерската позиция, за да се отскубне с 8 точки след 30 минути игра.

Даръл Дейвис, Джелани Уотсън-Гейл и Гафни доведоха до още по-сериозен подем на гостите, които дръпнаха с двуцифрен аванс в последната част. Петър Ралчев, Обрад Томич и Йол дадоха последни надежди на пловдивския отбор да си стъпи на краката, но тройка на Георги Боянов ги отказа от тези желания и наклони везните в полза на „моряците“.

Ламонт Уест бе на обичайното си ниво за Черно море с 24 точки и 11 борби. Джелани Уотсън-Гейл финишира с 22 и 5 асистенции, включително и с 6 успешни шута зад дъгата. Алонзо Гафни има 20 и 5 овладени под двата ринга топки.

Джакез Йол блесна за Академик с 24 точки и 13 борби. Васил Бачев реализира 20, включително и 4 успешни стрелби от далечна дистанция. ДиМаркъс Шарп отбеляза 14 точки, Обрад Томич записа 12 и 5 овладени под двата ринга топки.

Спартак Плевен се оказа непреодолимо препятствие и за Миньор 2015
Спартак Плевен се оказа непреодолимо препятствие и за Миньор 2015
Ботев 2012 подчини Шумен със силен край
Чете се за: 03:27 мин.
Балкан показа характер в битката за върха в НБЛ при дебюта на новия си треньор
Чете се за: 04:25 мин.
Локомотив Пловдив не се огъна пред Берое
Чете се за: 03:15 мин.
Драматична загуба за Иван Алипиев и Римини при гостуването на Фортитудо Болон в италианската Серия А2
Чете се за: 01:00 мин.
ЛеБрон Джеймс подобри още един рекорд в НБА
Чете се за: 01:40 мин.

