Черно море сътвори шоу срещу Левски

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
"Моряците" стъпиха временно на върха в НБЛ.

левски черно море тича нбл
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Черно море Тича се изкачи на върха временното класиране на НБЛ. Действащите вицешампиони взеха своето срещу Левски след 103:89 в мач от 27-ия кръг. В зала "Триадица" баскетболистите на Васил Евтимов контролираха ситуацията в огромна част от двубоя чрез немалко доза и атрактивни изпълнения, стигайки до втори пореден успех в родния елит, като същевременно нанесоха осмо последователно поражение за играчите на Александър Александров.

Добрата игра за "сините" бе завръщането на Максим Бочев, но от редиците им отсъстваше Марио Боянов.

Варненският тим има 19 победи и 6 загуби, а столичният отбор заема десетата позиция с 3 успеха и 21 поражения. На 28 март (събота) Черно море ще бъде домакин на Спартак Плевен . От своя страна Левски ще приеме Балкан ден по-късно.

Джелани Уотсън-Гейл, Ламонт Уест и Алонзо Гафни доведоха до това водачеството да се озове в редиците на гостите за начало на мача. Последва активизиране за домакините с помощта на Александър Александров, Димитър Маринчешки и Седариан Рейнс, но „моряците“ демонстрираха нужната стабилност за аванс от 6 точки след 10 минути игра.

Варненският тим заложи на солидното си представяне в нападение, особено на изявите на Даръл Дейвис, който бе основната причина за натрупването на двуцифрена разлика в хода на втората част. Добрата игра в защита, комбинирана с присъствието на Маринчешки, върна надеждите на „сините“ за отпор. Уест напомни за себе си на бърза ръка и актуалните вицешампиони се изстреляха при 55:43 на голямата почивка.

Действащите носители на Купата и Суперкупата на България продължиха със същото представяне в дефанзивен план и при подновяването на играта, а бързите атаки, завършени от Николай Стоянов, Уест и Гафни, позволиха разликата да придоби още по-солидни размери. Гардът на столичния отбор постепенно падна и „моряците“ се откъснаха с 19 точки в края на предпоследния период.

Домакините отказаха да се предадат и това бе факт във финалната десетка, когато редуцираха изоставането си до едноцифрени изражения чрез Лъчезар Димитров, Александров и Андон Вачев. Нападението на тима от Варна се намираше в нокдаун. Последва светкавична реакция на Георги Боянов и Стоянов, които успокоиха ситуацията за гостите до края.

Ламонт Уест поведе колоната на реализаторите за Черно море с 21 точки, които допълни с 5 борби и 6 асистенции. Алонзо Гафни и Даръл Дейвис нанизаха по 18 точки, Георги Боянов има 14 и 5 овладени под двата ринга топки. Джелани Уотсън-Гейл отбеляза 11, Николай Стоянов приключи с 10 и 8 завършващи паса.

Седариан Рейнс бе над всички за Левски с 19 точки. Александър Александров финишира с 18, Златин Георгиев (5 борби и 11 асистенции) и Андон Вачев реализираха по 17.

#НБЛ 2025/2026 #БК Левски #БК Черно море Тича

