Черно море си върна победния ход след силен край срещу Миньор 2015

от Веселин Михайлов
"Моряците" сложиха край на своето пропадане за окончателно място в Топ 3 на НБЛ.

Черно море Тича сложи край на своето пропадане от два поредни грешни хода и се утвърди окончателно в Топ 3 на НБЛ. Действащите вицешампиони се наложиха над Миньор 2015 със 103:89 в мач от 30-ия кръг. В зала "Христо Борисов" съставът на Васил Евтимов държеше съдбата си в свои ръце през огромна част от срещата, но едва в края намери начин да наложи волята си, спирайки серията на баскетболистите на Ивица Вукотич от две поредни победи.

"Моряците" не можеха да разчитат на Георги Боянов, който бе извън групата им, докато в игра за "чуковете" се завърна Лъчезар Тошков.

Варненският тим се намира на третото място във временното класиране с 20 победи и 8 загуби. От своя страна "жълто-черните" остават на седмата позиция с 13 успеха и 14 поражения. На 16 април (четвъртък) Черно море ще приеме Берое Стара Загора. От своя страна Миньор ще гостува на Ботев 2012 в същия ден.

Стартът бе далече от високата резултатност. Точните стрелби на Лазар Станкович и Алекс Уандие помогна на гостите да се сдобият с крехко предимство. Алонзо Гафни и Иван Карачич дадоха тон на домакините в опит да надигнат глава, но „чуковете“ се откъснаха с точка в края на дебютната част.

Серия от 19:4, дело на Николай Стоянов, Марин Маринов и Гафни, обърна хода на събитията за „моряците“ в началото на втория период, когато започнаха да се радват на двуцифрена преднина. Остин Прайс и Станкович събудиха „жълто-черните“ от тежкия период, но действащият носител на Купата и Суперкупата на България продължи в същия дух в нападение, за да се прибере в съблекалнята при 48:35.

Нова доза характер, проявен отново от гостите, доведе до силно начало и пълен обрат в тяхна полза във финалната десетка. В този момент Уест напомни за себе си, връщайки предимството на домакините. Впоследствие „моряците“ намериха нужния ритъм, особено зад дъгата, за да си извоюват нова двуцифрена разлика, която задържаха до края.

Поради технически причини не можем да предложим крайна статистика.

