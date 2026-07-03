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Черно море завърши лагера в Трявна с победа над Спартак Плевен

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Спорт
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Ранен гол на Георги Лазаров донесе минимален успех на „моряците“, а Васил Панайотов пропусна дузпа през второто полувреме

Черно море завърши лагера в Трявна с победа над Спартак Плевен
Снимка: БТА
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Черно море приключи подготвителния си лагер в Трявна с победа. Варненци се наложиха с 1:0 над Спартак Плевен в последната си контролна среща, а единственото попадение реализира Георги Лазаров още във втората минута.

Тимът на Илиан Илиев започна активно и откри резултата след дълъг пас на Скуадроне, който намери Лазаров зад защитата. Нападателят остана сам срещу вратаря и с прецизен удар, рикоширал в напречната греда, изпрати топката в мрежата.

Малко по-късно Мохамед Аши беше близо до второ попадение за „моряците“, но защитник на плевенчани успя да изчисти топката от голлинията. Спартак също създаде добра възможност преди почивката, когато Шола Аделани излезе сам срещу Кристиан Томов, но се забави с удара и защитата на Черно море предотврати опасността.

След почивката Илиан Илиев извърши мащабни промени в състава, като подмени почти целия отбор. В 73-тата минута Черно море получи право да изпълни дузпа след нарушение срещу Хорхе Падиля, но Васил Панайотов не успя да се разпише от бялата точка, след като вратарят на Спартак Плевен спаси удара му.

Така варненци приключиха лагера си в Трявна с две победи и едно равенство. Преди успеха над Спартак те победиха Янтра Габрово с 1:0 и завършиха 0:0 срещу Локомотив Горна Оряховица в контрола, прекратена заради лоши метеорологични условия.

#ФК Спартак Плевен #ПФК Черно море

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