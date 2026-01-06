Червен код за опасно време в Хърватия

В Хърватия е обявен червен код за опасно време заради обилни снеговалежи, много ниски температури и силен вятър.

В някои райони снежната покривка бързо се увеличава, а на много места има риск от поледица. Лошите метеорологични условия затрудняват движението по пътищата, като най-засегнати са планинските райони и вътрешността на страната.

Очаква се и силен вятър, който може да доведе до навявания и допълнителни проблеми с транспорта, включително затваряне на пътища.

Червеният код е най-високото ниво на метеорологично предупреждение и означава, че времето е изключително опасно. Хората са призовани да избягват ненужни пътувания и да бъдат особено внимателни.