Четири деца и един възрастен са пострадали след тежка катастрофа с училищен микробус в Румъния

Петима души са пострадали след тежка катастрофа между училищен микробус и камион в Южна Румъния, предаде агенция Аджерпрес. Произшествието е станало тази сутрин около 8.00 ч. в района на селището Търтъшещ в окръг Дъмбовица.

От Окръжния инспекторат на полицията в Дъмбовица уточниха, че пътнотранспортното произшествие е засегнало 13 души – 11 деца и двама възрастни. Всички участници в инцидента са прегледани на място, а четири деца и един възрастен са откарани в две болници за допълнителни изследвания.

Разследват се обстоятелствата около инцидента.

На място са били изпратени 11 екипа на Мобилната служба за спешна помощ и оборудване за освобождаване на заклещени, включително и хеликоптер. На мястото на инцидента са пристигнали и пет линейки от Окръжната служба за спешна помощ.