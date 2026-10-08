Четирима души са задържани и обвинени за държане и разпространение на 9 кг марихуана

Четирима души са задържани и обвинени за държане с цел разпространение на 9 кг марихуана. Това съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.

Единият от обвиняемите е осъждан за сходно деяние на четири години затвор.

Четиримата са задържани за срок до 72 часа, като предстои внасяне на искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража".

Четиримата са задържани при спецоперация на 6 октомври по време на подготовка на сделка с наркотици.

Задържаните са извършвали периодично сделки с наркотици, съобщи началник сектор „Наркотици“ в ГДНП Калин Рачев. Все още се работи за установяване откъде са се снабдявали с тях.