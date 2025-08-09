БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Четирима души са задържани за пожарите, които обхванаха вчера турския окръг Чанаккале

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:52 мин.
По света
В турския окръг Чанаккале продължава борбата с пожарите, които се разразиха вчера в близост до града и в горския район Байрамич

Снимка: БТА
В турския окръг Чанаккале продължава борбата с пожарите, които се разразиха вчера в близост до града и в горския район Байрамич.

„През цялата нощ продължиха усилията на стотици огнеборци, многобройна техника от земята и по въздух за овладяване на пожарите, които отначало се разгоряха в земеделската зона. Поради силния вятър със скорост 80 км/ч и високата температура, която надхвърляше 30 градуса, пламъците бързо обхванаха райони в близост до града, между които бяха държавната болница „Мехмет Акиф Ерсой“, Центърът за хора с увреждания и студентско общежитие. Всички хора са евакуирани. 24 души са потърсили медицинска помощ, няма риск за живота им, 18 души се лекуват. Пожарът в централната част на (окръг) Чанаккале е овладян. Продължава борбата за пълното потушаване на втория пожар, в горите край градчето Байрамич, с 9 екипа в различни точки“, заяви турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ на пресконференция пред журналисти в град Чанаккале.

Министърът посочи, че във връзка с пожарите са задържани 4 души, които са заподозрени в рамките на разследването, което е започнала републиканската прокуратура в Чанаккале.

Общо 758 души са били евакуирани от петте села в района на Байрамич, където е избухнал вторият пожар.

На кадри, заснети с дрон по въздуха, излъчени от телевизионния канал НТВ, се виждат много опожарени същи и сгради в село Сачаклъ.

По думите на министъра 11 самолета, 9 хеликоптера, 241 наземни превозни средства и приблизително 900 души персонал от Дирекцията по горите, Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), пожарната служба и полицията са включени в гасенeто на пожарите.

В района на Байрамич, който с намира на около 40 км от Чанаккале и е с гъсти гори, на места все още имало незагасени огнища.

Протокът Дарданели, който вчера бе затворен за движение на кораби, е отворен, но само в едната посока.

Междувременно Главната дирекция по горите обяви висок риск от пожари поради екстремни горещини, силни ветрове и ниска влажност, които се очакват да продължат и през следващата седмица. По информация на „Тюркие газетеси“ от 10 август се очаква температурите да се повишат с още 1-3 градуса.

#Чанаккале #Турция #пожари

