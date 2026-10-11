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Цинвън Чжън триумфира на домашна сцена в Пекин

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Спорт
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Олимпийската шампионка от Париж 2024 се наложи над четвъртата поставена и шампионка от „Ролан Гарос“ Мира Андреева със 7:5, 6:4 за час и 43 минути игра.

Цинвън Чжън
Снимка: БТА
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Цинвън Чжън спечели титлата на турнира от сериите WTA 1000 в Пекин и влезе в историята като първата китайска тенисистка с трофея от надпреварата. Олимпийската шампионка от Париж 2024 се наложи над четвъртата поставена и шампионка от „Ролан Гарос“ Мира Андреева със 7:5, 6:4 за час и 43 минути игра.

За 24-годишната китайка това е първа титла от сериите WTA 1000 и първи трофей през сезона. Тя демонстрира отлична форма, въпреки че все още се завръща към най-доброто си ниво след продължително отсъствие заради контузия в десния лакът, която я извади от игра за голяма част от миналата година и началото на 2026-а.

Чжън заложи на мощния си форхенд и агресивна игра от основната линия, с които успя да наложи контрол върху разиграванията. В първия сет тя изостана с 4:5, но отрази три възможности за пробив на Андреева, изравни резултата, а след това спечели и следващите два гейма, за да поведе в мача.

Във втората част двете тенисистки си размениха оспорвани геймове, като при 4:4 Андреева отново трябваше да спасява три точки за пробив. Рускинята не успя да се справи с натиска на съперничката си, която проби подаването ѝ, а след това сложи точка на спора с ас.

„Чувството да спечеля тук в Пекин е невероятно... това беше една от мечтите ми“, заяви Чжън, чийто турнир в китайската столица приключи разочароващо през миналата година заради обостряне на контузията ѝ.

Успехът ще донесе сериозен скок на китайката в световната ранглиста. От понеделник тя ще се изкачи от 54-ото до 23-ото място.

#тенис турнир в Пекин 2026 #Цинвън Чжън

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